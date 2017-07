Bardet prijst ploeggenoot Naesen: Je hebt mijn leven gered

Bardet bleef daardoor derde in het algemeen klassement en is zijn Belgische ploeggenoot daar eeuwig dankbaar voor. ,,Ik heb Romain nog niet uitgebreid gesproken na de finish want als superster wordt hij hier natuurlijk meteen omsingeld door de Franse media", vertelde Naesen aan Sporza. ,,Hij riep me wel toe dat ik vandaag zijn leven gered heb."

De Belgische kampioen schrikt niet van een beetje wind en hield daarom als enige van de ploeg AG2R La Mondiale in de finale zijn hoofd koel. ,,Het was natuurlijk lastig met de wind. Op zo'n moment is het heel chaotisch en is het alleen maar roepen en tieren op elkaar. We wisten dat het hier gevaarlijk ging worden, maar als je vertrouwen in elkaar stelt, kom je in principe nooit in de problemen."