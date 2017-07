Barguil: Het is 2-2 tussen mij en Matthews

,,We hadden van tevoren nooit gedacht dat we als ploeg de groene trui en de bolletjestrui konden veroveren. We gingen voor een etappezege. Nu is het zelfs 2-2 tussen mij en kamergenoot Michael Matthews.''



Barguil demarreerde uit de groep met favorieten in de slotkilometers van de Izoard. ,,Ik wilde tijd pakken op Alberto Contador om hem te passeren in het klassement. Ik kon mijn tempo goed volhouden. En toen kreeg ik ook John Darwin Atapuma in het zicht. Vorig jaar bleef hij me voor in de Ronde van Zwitserland. Nu was ik de sterkste. Het is echt ongelofelijk.''