Barguil wint nu ook Superstrijdlust

Bodnar: Ik ben dolgelukkig

18:36 Maciej Bodnar zette al vroeg de snelste tijd neer in de voorlaatste etappe van de Tour de France, een individuele tijdrit. De Pool van BORA-Hansgrohe moest daarna wachten in de zogenoemde hotseat, tot de Brit Chris Froome als laatste de finishlijn in het Stade Vélodrome passeerde en de ritzege een feit was.