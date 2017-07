Bauke doet even helemaal niets: 'Mooi zwembad hier'

,,Het is wel een mooi zwembad, ja’’, zegt Mollema (30) terwijl hij naar het blauwe chloorwater kijkt. ,,Maar ik ben er niet in gesprongen, en dat ga ik ook niet doen. Maar het is wel verleidelijk.’’



Bij het hotel van Trek-Segafredo in Le Chambon-sur-Lignon is de aandacht van de pers vooral op de Nederlandse klimmer gericht. Op hetzelfde terrein kondigt Haimar Zubeldia zijn afscheid aan en ook Alberto Contador en John Degenkolb lopen er rond. Maar zij hebben deze Tour de France niet de eer van Trek-Segafredo gered.