Bennett vecht zich met keelpijn naar de finish

Zesde Nederlands succes in laatste vijftien jaar

19:08 De ritzege van Bauke Mollema is het zesde Nederlandse succes in de laatste vijftien jaar van de Tour de France. Na 2005 moesten we heel lang wachten op een Nederlandse ritwinnaar. Tom Dumoulin, die de Giro won en de Tour laat schieten, schreef vorig jaar twee Touretappes op zijn naam.