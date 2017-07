Bizarre pechdag voor arme Tony Gallopin

Gallopin kreeg namelijk voor de start te horen dat inbrekers hadden toegeslagen in zijn huis in Rambouillet. Vanavond meldde hij op Twitter ook nog eens dat zijn auto was gestolen.



,,Eerste dag van de Tour is begonnen om 05.30 uur met inbraak in huis en autodiefstal en geëindigd met valparij rond 18.00 uur. Om snel te vergeten", liet Gallopin een tikje aangeslagen weten.



Gallopin is getrouwd met ex-wielrenster Marion Rousse. Zij is evenals haar echtgenoot aanwezig in de Tour, als commentator voor France Télévisions. Beiden waren dus van huis en daardoor konden inbrekers hun slag slaan.



Gallopin hield aan zijn valpartij een dikke enkel over. Volgens zijn ploeg heeft onderzoek uitgewezen dat er geen sprake is van een breuk. ,,Tony zal proberen om zondag aan de start te verschijnen voor de tweede rit."