Bora probeert Sagan via CAS weer in Tour te krijgen

Verhoeven: Volste vertrouwen dat Groenewegen om ritzege kan strijden

13:00 Zeven of acht kansen rekende Dylan Groenewegen zich in deze Tour voor, twee liggen er inmiddels achter hem. Voor de sprinter van LottoNL-Jumbo is de rit van vandaag naar Troyes weer van groot belang. ,,We gaan het hetzelfde aanpakken als de eerdere dagen'', zei ploegleider Nico Verhoeven voor de start van de zesde etappe in Vesoul.