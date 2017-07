Bouhanni komt met boete weg voor klap aan Bauer

Groenewegen: Derde is leuk, maar we willen meer

19:21 Derde, het was het beste resultaat tot nu toe voor Dylan Groenwegen in de Tour de France. Maar de sprinter van LottoNL-Jumbo moest in Bergerac in de tiende etappe weer van te ver komen om een bedreiging te vormen voor Marcel Kittel, de Duitser die zijn vierde ritzege boekte.