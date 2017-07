Calmejane voorkomt eerste ritzege Gesink in Tour de France

Robert Gesink zat vandaag in de goede vlucht, maar een eerste ritzege in de Tour de France bleek er net niet in te zitten voor de Nederlander. De jonge Fransman Lilian Calmejane bleef, ondanks een krampaanval, alleen vooruit en won de achtste etappe.