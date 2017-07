Cavendish gaat morgen niet meer van start na elleboog Sagan

Cavendish heeft naar verluidt een schouderblad gebroken. Sagan duwde hem in de eindsprint van de vierde etappe naar Vittel met zijn elleboog de hekken in. De Brit ging daarna hard onderuit. Zijn ploeg meldde na de etappe al dat Cavendish last had van zijn schouder en hand. Hij moest naar het ziekenhuis voor onderzoek.



Sagan werd na zijn actie uit de Tour gezet. De rit werd gewonnen door Arnaud Démare. Lees in ons dossier alles over de Tour de France: verslagen, reacties, video's en foto's!