Dag één van een beslissend tweeluik

Veel renners hebben gisteravond met trillende handjes de volgende bladzijde in het routeboek omgeslagen. Het woord ‘Galibier’ zong al voorzichtig, een beetje neuriënd, rond in de straten van finishstad Romans-sur-Isère.

Het peloton bereikt vandaag het hoogste punt in de Tour de France en daar is maar een enkeling blij mee. Voor Fabio Aru en Romain Bardet geldt dat deze rit en die van morgen van kolossaal belang zijn. Ze moeten beiden een kleine achterstand op Chris Froome ombuigen naar een redelijk voorsprong. Anders worden ze in de tijdrit van zaterdag in Marseille teruggeworpen in het klassement.