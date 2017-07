De drie FDJ-mannen steken nog net geen kaarsen aan

Cimolai begon de Tour als kamergenoot van Ignatas Konovalovas. Die raakte hij in de negende etappe kwijt. Konovalovas kwam net als drie andere ploeggenoten te laat over de streep in Chambéry. Einde Tour de France voor de vier. Cimolai deelde de hotelkamer voortaan met zichzelf.



Aan dat als eenling in een kamer liggen, kwam voor Cimolai twee dagen geleden een einde. Thibaut Pinot gaf op en dat betekende dat Le Gac bij Cimolai op de kamer kwam. ,,Veel keuze was er niet meer. Le Gac is sinds een paar dagen mijn nieuwe vriend. Molard slaapt in zijn eentje en dat houden we zo tot Parijs.’’



Alle drie alleen op de kamer slapen is geen optie. De organisatie van de Tour de France neemt het overschot aan hotelkamers terug in eigen beheer om ze aan bijvoorbeeld eigen personeel of vip’s te kunnen geven.