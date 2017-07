De eerste scherprechter van deze Tour staat op het programma

De klim naar Planche des Belles Filles is het eerste echte ijkpunt in deze Tour de France. De berg maakt zich op voor een legendarische aankomst.

Door Thomas Sijtsma

In de 17de eeuw sprongen ‘mooie meisjes’ uit de omliggende dorpen in de Vogezen van het plateau het meer in. Ze verkozen zelfmoord boven misbruik door Zweedse soldaten die door de Fransen waren ingehuurd om het gebied terug te winnen van het Duitse Rijk.

Vroeg aanvallen op Planche des Belles Filles gaat voor sommige renners aanvoelen als zelfmoord. Met stukken van twintig procent is deze bekende klim in de Vogezen gevreesd en gehaat. Hoewel de weg nog geen zes kilometer omhoog loopt, zijn tijdverschillen een zekerheid.

In de Tour de France is de aankomst op Planche des Belles Filles twee keer opgenomen. Beide keren in de recente geschiedenis.

Chris Froome reed als adjudant van Bradley Wiggins in 2012 naar zijn eerste ritzege in de Tour ooit. Twee jaar later kwam Vincenzo Nibali als eerste boven. Alberto Contador brak zijn been op twee plaatsen in de kilometers voor Planche des Belles Filles.

De drievoudig geletruiwinnaar Froome weet als enige van het peloton hoe het is om te winnen. Een nieuwe overwinning brengt hem en Team Sky in een uitstekende uitgangspositie voor de eindzege. De concurrenten staan nu al op meer dan een halve minuut.