De Kort heeft niets dan lof voor 'wereldtopper' Mollema

,,Als ze op zo’n moment wegrijden, kunnen er niet zoveel mee mee. Bauke wel, want hij is zo goed in vorm'', zei Koen de Kort, ploeggenoot van Mollema. ,,In het begin van de Tour kreeg ik vragen over Bauke: is hij nog wel goed genoeg? Toen heeft hij expres tijd verloren zodat hij zich helemaal niet druk hoeft te maken over het klassement, en nu blijkt dus dat hij in blakende vorm steekt. Hij is gewoon een wereldtopper die al zo vaak kort in het eindklassement gefinisht is. Dus wat dat betreft ben ik niet zo verbaasd dat hij vandaag weer meezat.''