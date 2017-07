Démare en Bouhanni beboet voor beuken in de sprint

De twee kwamen op 3,6 kilometer voor de finish in Nuits-Saint-Georges "onreglementair" met elkaar in aanraking. Voldoende voor de Tourorganisatie om de twee Franse sprinters te beboeten. Volgens de jury was er sprake van "incorrect gedrag". De Slowaakse topsprinter Peter Sagan werd dinsdag nog uit de Tour gezet nadat hij in volle sprint de Brit Mark Cavendish in de hekken had gereden. Cavendish moest de ronde verlaten met een gebroken schouder.



De jury heeft volgens vele wielervolgers te streng opgetreden tegen wereldkampioen Sagan. Kritiek was er namelijk ook op Démare, die van zijn lijn was afgeweken bij diezelfde massasprint dinsdag, die hij won. Nu wordt Démare alsnog gestraft voor een ander incident.



In de sprint van vrijdag, waar Marcel Kittel met 5 millimeter verschil Edvald Boasson Hagen versloeg, speelden Démare (elfde) en Bouhanni (achtste) geen grote rol.