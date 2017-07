'Dubbel' hoeft niet meer voor Quintana

Het experiment om de Giro d'Italia en de Tour de France te combineren, is voor Nairo Quintana mislukt. De Colombiaanse klimmer concludeerde na de eerste rit door de Pyreneeën dat twee grote rondes kort achter elkaar rijden, geen succes is. ,,We hebben de 'dubbel' geprobeerd, maar het is niet goed bevallen. Volgend jaar zal ik me weer vooral op de Tour focussen en dan beter voor de dag komen'', zei Quintana.

De 27-jarige klimmer van Movistar moest ook in de bergetappe naar Peyragudes lossen uit de groep met favorieten. Quintana kwam als elfde over de streep, ruim 2 minuten achter ritwinnaar Romain Bardet. De man die al drie keer op het podium eindigde in de Tour (twee keer tweede, één keer derde) zakte daardoor naar de achtste plaats in het algemeen klassement. Quintana staat iets meer dan 4 minuten achter de nieuwe geletruidrager Fabio Aru. In mei werd hij in de Giro op de slotdag uit de roze trui gereden door Tom Dumoulin.

Contador

Net als Quintana kan ook Alberto Contador dit jaar geen rol van betekenis spelen. De Spanjaard, tweevoudig winnaar van de Tour, staat elfde op 7.14 van Aru.