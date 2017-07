Een peloton vol stress naar Luik

Door Thomas Sijtsma

Wanneer het peloton de rit tussen Düsseldorf en Luik tien keer rijden, eindigt het negen keer in een massasprint. De enige puist die de sprinters moeten overleven is een col van de vierde categorie, twaalf kilometer voor het einde. Dat is afgezien van een klim met dezelfde zwaarte meteen in het begin van de rit.

In de weersvoorspelling is het wederom een en al nattigheid. En, volgens de deskundigen, wordt een zijwind verwacht. Een heel bescheiden zijwind weliswaar, maar al het kleinste briesje van opzij kan voor stress in het peloton zorgen. Door de open stukken ontstaat een kans op waaiers en dat betekent dat iedere sprinter en iedere klassementsrenners vooraan wil zitten.

Die stress en chaos is sowieso in het slot van de rit te verwachten. Traditioneel zijn vooral de eerste sprintritten in de Tour de France levensgevaarlijk. Meerdere klassementsrenners zijn de afgelopen jaren gesneuveld in een strijd die niet van hen was.

Zeker zeven sprinttreinen proberen vandaag zij aan zij hun sprinters in de ideale positie af te zetten. Lotto-Soudal heeft met Adam Hansen, Lars Bak, Jurgen Roelandts en Marcel Sieberg veel snelheid en vooral ervaring om hun sprinter André Greipel te lanceren. Zet daarnaast nog Marcel Kittel, Mark Cavendish, Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Peter Sagan, Michael Matthews, Alexander Kristoff en Dylan Groenewegen en je beseft dat de wegen in Luik te smal gaan zijn.

Groenewegen vertelde gisteren dat zijn slijm in de tijdrit uit zijn neus is gereden. Hij is op dagen als deze de Nederlandse hoop. Of hij snel genoeg is om Kittel en Greipel te verslaan, weten we aan het eind van de middag.