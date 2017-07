'Froome blijft onze kopman, wat er ook gebeurt'

,,Maar ons vertrouwen in Chris is zeker niet weg na één slechte dag. Tot aan gisteren was hij goed bezig en ook vandaag heeft Chris laten zien dat hij in orde is'', aldus Knaven.

,,Wat er ook gebeurt, Froome blijft onze kopman", benadrukt Knaven. ,,We wilden niet zelf de wedstrijd laten ontploffen, maar reageren op anderen. Als bijvoorbeeld Quintana en Contador zouden ontsnappen, moest Landa mee. Dat pakte perfect uit. Dit was in ieder geval geen eenmansactie van Landa, maar afgesproken werk. Mocht het nodig zijn, kunnen we de kaart Landa nog een keer spelen, maar het is niet onze insteek."