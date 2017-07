Froome blijft ver van records Zoetemelk en Poulidor

Gele truien

Met 59 gele truien rukte Chris Froome op naar de vierde plaats in het klassement van geletruidragers. De lijst wordt aangevoerd door de Belg Eddy Merckx die 111 keer het maillot jaune mocht aantrekken. De Fransman Bernard Hinault is goede tweede met 79 truien en de Spanjaard Miguel Indurain volgt met 60 shirtjes.

Truien van Froome per jaar 14 (2013) 16 (2015) 14 (2016) 15 (2017)

Tourzeges

Chris Froome won de Tour voor de vierde maal. Alleen Jacques Anquetil (5 stuks), Eddy Merckx (5), Bernard Hinault (5) en Miguel Indurain (5) deden het beter. De resultaten van dopingzondaar Lance Armstrong, die zeven keer de Tour won, zijn uit de officiële uitslagen geschrapt. Froome is de vijfde rijder die de Tour drie keer op een rij wint. Louison Bobet (drie keer, 1953-1955), Anquetil (vier keer, 1961-1964), Merckx (vier keer, 1969-1972) en Induráin (vijf keer, 1991-1995) gingen hen voor.

Eerste zege

De eindzege in de Tour is de eerste zege van Chris Froome in 2017. Na Greg Lemond in 1990 kwam het nog maar één keertje voor dat een renner zijn eerste overwinning van het jaar in de Tour boekte. De Tourwinnaar van 2006, Oscar Pereiro na het schrappen van dopingzondaar Floyd Landis, won voor zijn Tourzege dat jaar ook geen enkele koers.

Etappe-zeges Froome

Chris Froome behaalde deze Tour geen enkele etappezege. Daarmee trad hij in de voetsporen van Firmin Lambot (1922), Roger Walkowiak (1956), Gastone Nencini (1960), Lucien Aimar (1966), Greg Lemond (1990) en Óscar Pereiro (2006).

Etappezeges Froome per jaar 2012 (1) 2013 (3) 2015 (1) 2016 (2)

Podiumplaatsen

Chris Froome is de vijfde rijder met vijf podiumplaatsen in het eindklassement in de Tour. Hij evenaart daamee Greg Lemond, Lucien Van Impe en Induráin. Raymond Poulidor leidt in het klassement met acht podiumplekken: drie keer tweede en vijf keer derde.

50 jaar geleden

Behalve de gele trui heeft Team Sky ook de laatste rijder in het klassement. De Engelsman Luke Rowe eindigde als 167ste en laatste. Het is 50 jaar geleden dat een team zowel de winnaar had als de lantaarndrager. Dat was in 1967 Team France met winnaar Roger Pingeon. Pierre Genet eindigde dat jaar als laatste.

Tour uitrijden