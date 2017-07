Froome: een paar zinnetjes en dan alweer de fiets op

Wat hij zegt, zegt hij met een vriendelijke glimlach. Maar na een aantal zinnetjes, steeds antwoordend op een vraag van een andere cameraploeg is het persmomentje bij het hotel van Sky voorbij en is de geletruidrager alweer weg voor een trainingsritje. ,,Ik wist dat het om secondes zou gaan, maar de kleine verschillen zorgen uiteraard wel voor stress. Al voel ik mij nog altijd goed en hebben we geprobeerd om in de derde week goed in vorm te zijn. Aru en Bardet zijn renners die altijd goed zijn in de derde week van een grote ronde. Urán is een beetje de dark horse voor de eindzege met zijn goede tijdrit”, zegt hij daarvoor.



Vorige week tijdens de eerste rustdag waren de poorten nog hermetisch afgesloten, nu wordt er wel voor korte tijd pers toegelaten - zij het onder strikte voorwaarden en een strenge tijdslimiet. Het vooral in Groot-Brittannië onder vuur liggende Sky heeft geen zin in een lang en kritisch vragenvuur. Een journalist van de website Cyclingnews is niet welkom en wordt door Dave Brailsford weggestuurd. ,,Jij bent niet uitgenodigd, jij hebt shit over mij geschreven”, snauwt de ploegbaas.