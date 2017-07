Froome herovert geel: Hoorde dat Aru achter lag

Zo won Froome in een etappe waarin het op voorhand niet werd verwacht liefst 26 seconden op concurrent Fabio Aru. ,,Ik weet nog niet wat er met hem aan de hand was, maar ik kan alleen maar mijn team bedanken. Ze hebben mij de hele dag van voren gehouden, uit de wind gehouden en uiteindelijk ook door de lastige finale geloodst.” Maar niet alleen Aru verloor tijd. Uit de top tien van het klassement konden alleen Dan Martin en Rigoberto Urán het achterwiel van Froome volgen. De Brit kwam als zevende over de streep, één seconde achter ritwinnaar Michael Matthews. Romain Bardet en Simon Yates verloren slechts vier seconden op Froome, Mikel Landa veertien, Nairo Quintana en Alberto Contador 21.

Verrassing

,,Dit is een hele prettige verrassing", vertelde de kopman van Team Sky, die donderdag zijn leiderstrui was kwijtgeraakt, na de podiumceremonie ,,Ik had nooit gedacht dat het in deze etappe mogelijk was om het geel weer te pakken. Twintig seconden is een enorm gat, hetzelfde wat ik eerder verloor op Peyragudes. Elke seconde telt, zeker in de Tour van dit jaar."