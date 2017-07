Froome: Ik had de benen niet vandaag

Aru met eerste gele trui in select gezelschap

18:30 Fabio Aru heeft zich vandaag in een select gezelschap geschaard. De 27-jarige klimmer van Astana veroverde in de bergrit naar Peyragudes voor het eerst de gele trui in de Tour de France. Aru droeg eerder al de leiderstrui in de Giro en de Vuelta. Hij won de Ronde van Spanje in 2015.