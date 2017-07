Froome kraakt, de concurrentie ruikt bloed

Door Daan Hakkenberg

Quote Britse titelverdediger is zijn gele trui kwijt en moet vandaag opnieuw vol aan de bak in bergrit Hij is volledig in het geel over de streep gekomen. Maar nu hij zijn benen lostrapt voor de teambus, is er vrijwel niets meer dat herinnert aan de dominantie van Chris Froome (32) in de eerste twaalf Tourdagen. Alleen in zijn neus zit nog altijd het piepkleine gele neusringetje, dat hem extra lucht moet verschaffen.

Ondertussen worden achter Froome zijn gele helm en die van zijn teamgenoten afgevoerd. Vandaag, in de korte spektakelrit naar Foix, starten de Sky-renners met witte in plaats van gele rugnummers. De Britse miljoenenploeg, die al jaren de Tour lamlegt, is op weg naar de top van de Peyragudes wakkergeschud. Dat is allerminst zachtzinnig gebeurd. Froome’s zeven ploeggenoten hebben de gehele dag, 214,5 kilometer lang, op kop gereden, maar in de finale wordt hij links en rechts voorbijgereden.

Achtergelaten

Volledig scherm Fabio Aru. © Getty Images De laatste 500 meter van de twaalfde etappe hebben de Tour in de fik gezet. Froome wordt achtergelaten door ploeggenoot Mikel Landa, verliest 22 tellen op ritwinnaar Romain Bardet en Fabio Aru neemt de gele trui over. ,,Mijn team deed het geweldig, maar ik had niet de benen om het af te maken’’, vertelt Froome, die ook zonder gele trui het middelpunt van de gekte is. Een lijfwacht en de persman van Sky proberen tientallen journalisten, die als een lawine in slow motion dichterbij komen, terug te duwen. Froome stelt dat de Tour na vandaag opnieuw begint. ,,Het wordt een groot gevecht tot aan Parijs. The race is on.’’

Nu is zes seconden voor Froome natuurlijk geen onoverkomelijke achterstand. Er volgt nog een tijdrit en het lijdt geen twijfel dat hij de sterkste ploeg heeft. Maar het is de tweede keer dat hij kwetsbaar is gebleken. In de eerste week, op La Planche des Belle Filles, werd hij overvleugeld door Aru. Ook dat was een ultrasteile aankomst, net als gisteren. Een geluk voor Froome: veel aankomsten bergop kent deze Tour niet meer, al zal hij allerminst gerust zijn over de etappe met aankomst op de Izoard in de laatste week.

Afdaling

Maar het gevaar voor Froome dient zich vandaag al aan in de rit naar Foix met drie beklimmingen van de eerste categorie in 101 kilometer. Wie niet van steil klimmen houdt, heeft niets te zoeken op de Mur de Péguère. Waarna nog een afdaling van 25 kilometer volgt naar de streep.

Met de eerste gele trui uit zijn carrière om de schouders wil Aru nog niet te veel bezig zijn met deze rit. ,,Maar dat het zwaar wordt, heb ik al gezien. En gevaarlijk, omdat het kort is.’’

Het is de vraag of Astana de last van een gele trui kan dragen, zeker omdat het collectief rond Aru al danig is verzwakt. Dario Cataldo is afgestapt en zijn ploeggenoot Jakob Fuglsang - tot gisteren vijfde - viel weg uit het klassement, omdat hij opstapte met breuken in zijn spaakbeen en elleboog.

Het maakt dat Aru voorzichtig zinspeelt op een verbond met Bardet. Maar de Franse ritwinnaar en nummer 3 uit het klassement moet daar niets van hebben. Bardet vertrouwt in zijn jacht op geel op zijn eigen ploeg, kan bergop rekenen op voldoende steun en de etappe van vandaag lijkt hem op het lijf geschreven.

Gekke race

Bardet (26) fietst om aan te vallen, daalt als een van de besten en is al jaren de Tour-hoop van Frankrijk. Hij werd al zesde en eindigde vorig jaar als tweede achter Froome. Hij wint nu voor het derde jaar op een rij een zware bergrit. Bardet weet dat de strijd om het geel vandaag opnieuw zal losbarsten. Nog heviger dan in alle voorgaande dagen. ,,De organisatie wil duidelijk een gekke race. Deze korte etappe wordt nog zwaarder. De jongens bovenin het klassement zitten dicht bij elkaar, maar nu zullen de grote gaten ontstaan.’’