Froome: Tour nu winnen grootste uitdaging ooit

Froome was de afgelopen twee jaar oppermachtig maar wordt nu op de hielen gezeten door met name Fabio Aru, Romain Bardet en Rigoberto Urán. ,,Met een halve minuut voorsprong vlak voor de tijdrit in Marseille zal ik er niet gerust op zijn'', zei Froome vandaag.

De Italiaan Aru staat op 18 seconden, thuisrijder Bardet op 23 tellen, de Colombiaan Uran op 29 seconden. Vanaf woensdag gaat de Tourkaravaan de Alpen in. ,,Ik wist dat het een spannende Tour zou worden, dat het om seconden zou gaan'', aldus Froome. ,,Dat geeft stress, uiteraard. Dit zal de grootste uitdaging zijn in mijn carrière, mijn meest zware Tour om te winnen.''

Gisteren was er zelfs even lichte paniek toen Froome door een aflopende band en een wielwissel de concurrenten zag wegrijden. ,,Heel even schoot het door mijn hoofd dat de Tour voor mij voorbij was. Ik heb echt alles uit de kast moeten halen om terug te komen en ik ben blij dat ik dankzij mijn team nog altijd in de running ben. Als ik de groep niet had achterhaald voor de top van die klim, dan was ik het geel verloren. Dat weet ik zeker.''