Froome: zwaarste werk zit erop

,,Natuurlijk was het geweldig geweest op de meest iconische berg van deze Tour de rit te winnen, maar mijn doel is de gele trui. Als ik het geel naar Parijs breng, heb ik alleen maar een goed gevoel. Ook al is het zonder ritzege'', zei Froome. ,,Het zwaarste deel van deze Tour ligt in ieder geval nu achter me.''



Froome kwam op de slotklim nooit in de problemen en zag Fabio Aru tijd verspelen. De Italiaan zakte naar de vijfde plaats. De Fransman Romain Bardet pakte enkele bonificatieseconden en heeft in het klassement 23 tellen achterstand. De Colombiaan Rigoberto Urán volgt op 29 seconden.



,,Rigo vormt zonder twijfel mijn grootste bedreiging. Van de klassementsrenners is hij de beste tijdrijder. Op hem moet ik letten in Marseille'', zei Froome. Daar rijden de renners zaterdag een individuele tijdrit over 22,5 kilometer.