Gehavende Gesink mag woensdag terug naar Nederland

Gesink was zondag al vroeg in de negende etappe ten val gekomen. Hij liep daarbij een breuk op in één van de onderste ruggenwervels. Gesink krabbelde weliswaar weer op, maar staan lukte amper. Hij verdween in een ambulance uit de Tour. In het ziekenhuis bleek hij een stabiele breuk in het onderste deel van zijn wervelkolom te hebben opgelopen.