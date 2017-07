Gesink baalt: Áls ik val, is het ook altijd raak

,,Vlak voor me vielen een man of vier en ik struikelde daar overheen. Het ging eigenlijk helemaal niet zo hard'', vertelde Gesink vanavond telefonisch vanuit het ziekenhuis in Oyonnax in het NOS-programma De Avondetappe. ,,Ik viel met m'n billen op het asfalt en voelde het als het ware in mijn rug schieten.''

Gesink krabbelde wel weer op, maar staan lukte amper. De klimmer van LottoNL-Jumbo, die zaterdag nog tweede was geworden in de bergetappe naar Station des Rousses, werd per ambulance afgevoerd. In het ziekenhuis bleek hij een stabiele breuk in het onderste deel van zijn wervelkolom te hebben opgelopen. ,,Op zich gaat het wel. Ik lig op m'n rug en dat zal ik de komende dagen moeten doen. Het is vooral stilliggen. Ik heb een stabiele breuk, dus een operatie is niet nodig en er is ook geen gevaar voor uitval.''