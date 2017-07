Gesink blij met winst Roglic: Drink er eentje op!

Ploegleider Zeeman: Dit is geweldig, na al die tikken op de neus

18:14 Merijn Zeeman was sprakeloos nadat Primoz Roglic LottoNL-Jumbo in Serre Chevalier de winst in een loodzware bergetappe van de Tour de France had bezorgd. ,,Dit is geweldig'', stamelde de ploegleider bij de NOS.