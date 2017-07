Groenewegen: Derde is een leuk resultaat, maar we willen meer

Groenewegen was iets meer dan een kilometer voor de streep zijn 'treintje' kwijt geraakt. ,,Het was chaos, zoals altijd'', vertelde hij. ,,Ik denk dat geen enkele ploeg het perfect deed. Ik ben na die bocht meteen gaan sprinten, maar ik moest van ver komen. Ik weet niet of dat me de overwinning kost. Kittel is ook heel sterk. We blijven het proberen. Derde is een leuk resultaat, maar we willen meer. Ik weet in ieder geval dat ik in orde ben."