Groenewegen ondanks derde plek snelste van peloton

Over de laatste vierhonderd meter van de etappe was Groenewegen dan ook de rapste van de top drie. Veel had hij daar niet aan, omdat de achterstand op Kittel toen al onoverbrugbaar was. Met name in de bocht, rond 550 meter van de finish, was Groenewegen trager dan zijn concurrenten. Officiële data van de Tour laat het verschil tussen Kittel en Groenewegen in de laatste kilometer van de etappe mooi zien: