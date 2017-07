Groenewegen vierde Nederlandse winnaar op de Champs-Élysées

Winnen op de wereldberoemde, Parijse Champs-Élysées in de slotetappe van de Tour de France is heilig voor sprinters. Vandaag lukte het Dylan Groenewegen. De 24-jarige Amsterdammer was de vierde Nederlandse etappewinnaar in de bekendste straat van Parijs.

Gerben Karstens (1976)

Gerben Karstens (14 januari 1942) uit Leiden was in 1976 de eerste Nederlandse etappewinnaar op de Champs-Élysées. De winst van Karstens in Parijs was al de zesde Nederlandse etappezege in de Tour van 1976. Hennie Kuiper (etappe 4), Joop Zoetemelk (etappe 9, 10 en 20) wonnen eerder al, terwijl Karstens ook de achttiende etappe al won. De Tour werd dat jaar gewonnen door de Belg Lucien van Impe, die Joop Zoetemelk in het algemeen klassement met 4 minuten en 14 seconden voor bleef. De inmiddels 75-jarige Karstens won in totaal zes etappes in de Tour de France. Bekijk hier de beelden van zijn etappezege in Parijs.

Gerben Karstens was in 1976 de eerste Nederlandse etappewinnaar op de Champs-Élysées.

Gerrie Kneteman (1978)

Gerrie Kneteman (6 maart 1951 - 2 november 2004) was twee jaar later de tweede Nederlandse winnaar op de Champs-Élysées. In 1978 waren er liefst acht Nederlandse etappezeges in de Tour: Jan Raas (proloog, etappe 1 en 22), Henk Lubberding (etappe 10), Joop Zoetemelk (etappe 14), Hennie Kuiper (etappe 16) en Kneteman (etappe 18 en 22). Zoetemelk werd in 1978 opnieuw tweede in het algemeen klassement, op 3 minuten en 56 seconden achterstand van Bernard Hinault. Kneteman werd in 1978 ook wereldkampioen. 'De Kneet' overleed in 2004 op slechts 53-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De Amsterdammer won in totaal tien etappes in de Tour de France.

Gerrie Kneteman won in 1978 op de Champs-Élysées.

Jean-Paul van Poppel (1988)

Tien jaar na de zege van Gerrie Kneteman was Jean-Paul van Poppel (30 september 1962) in 1988 de derde Nederlandse etappewinnaar op de Champs-Élysées. De Tilburger boekte in Parijs zijn vierde etappezege in de Tour van 1988. Eerder won hij etappe 3, 10 en 17. Ook de vijfde etappe werd door een Nederlander gewonnen: Jelle Nijdam. Ook in 1988 werd, net als in 1976 en 1978, een Nederlander tweede in het algemeen klassement. Steven Rooks kwam liefst 7 minuten en 13 seconden tekort op de Spanjaard Pedro Delgado. Van Poppel, tegenwoordig ploegleider van Roompot-Nederlandse Loterij, won in totaal liefst 22 etappes in de drie grote rondes (Giro, Tour en Vuelta), waarvan negen in de Tour de France. Alleen Joop Zoetemelk, Kneteman en Jan Raas wonnen meer etappes in de Tour: allen tien.

Jean Paul van Poppel won liefst negen etappes in de Tour de France. Van zijn eindzege op de Champs-Élysées zijn geen foto's te vinden.

Jean-Paul van Poppel op de massagetafel tijdens de Tour de France van 1987.