Groenewegens probleem: veel te sterke Duitser

Het lukt Lotto-Jumbo niet om hem écht goed af te zetten. Maar datzelfde kan gezegd worden van alle andere ploegen. Het is al heel wat als je het als ploeg voor elkaar krijgt je sprinter ergens in de buurt van de top 10 te droppen in de laatste 3 kilometer – daarna moet hij het zelf maar uitzoeken. Het is alsof je je puberzoon met een krat bier afzet bij de lokale comazuipkeet: op hoop van zegen.



In zulke hotseknotseflotseklotsebegoniasprints is het des te ongelofelijker dat vrijwel elke keer dezelfde sprinter als eerste over de streep komt. En dan ook nog eentje die altijd keurig netjes rechtdoor sprint. Marcel Kittel is zó sterk en zó snel dat hij in de laatste 200 meter kan winnen vanuit elke positie. Van kop af of van de zesde rij: als Kittel aanzet, verschijnen er schroeistrepen op het asfalt. Precies één massasprint won hij niet – toen hij werd uitgeschakeld door een valpartij in de rit die werd gewonnen door Arnaud Démare.



Waarmee ik maar wil zeggen: Groenewegens probleem in deze Tour is niet zijn haperende sprinttrein. Het is niet zijn positiekeuze. Het is niet zijn timing.



Zijn werkelijke probleem is een veel te snelle, veel te sterke Duitser.