Columnist Thijs Zonneveld vraagt zich af wat de beste manier is om voor eens en altijd een einde te maken aan die vre-se-lij-ke meerenners in bergetappes.

Kromme tenen. Stoom uit mijn oren. Scheldwoorden over mijn lippen. Jeukende vingers. Klotsende oksels. Kortsluiting in mijn hersenpan. En het blóed onder mijn nagels vandaan.

Die meerenners. Die vreselijke, vreselijke, vre-se-lij-ke meerenners. O jongens, ik kan er niet meer tegen.

Gisteren rende er van alles en nog wat mee met de renners in de laatste kilometers van de beklimming van de Galibier. Kerels met Colombiaanse vlaggen, volwassen mannen in een clownskostuum, flubberbuiken in Boratonderbroeken, pensionado’s met een zogenaamd grappige tekst op hun buik – er stond een peloton halvegaren op de berg. En allemaal móesten ze koste wat kost in beeld. Het maakte ze geen zak uit dat ze dwars door de koers liepen en dat ze bijna coureurs van de fiets beukten.

Je zou maar renner zijn. Je zit af te zien als een beest, met het snot voor je ogen en je tong in je voorwiel, en dan komt er zo’n lamzak naast je rennen. Hijgend, slingerend, in je oor schreeuwend. Het liefste zou je die wapperende vlag met stok en al achterin zijn huig hachelen, maar je hebt er de kracht niet meer voor. De meeste renners komen niet veel verder dan een lullig duwtje met hun laatste krachten.

Ik weet dat ik niet de enige ben die zich groen en geel ergert aan die kijk-me-eens-op-televisie-zijn-malloten. Sterker nog: ik denk dat er geen tv-kijkers bestaan die zich níet ergeren aan meerenners. We kunnen er over klagen totdat we een ons wegen, maar misschien moeten we met z’n allen eens nadenken over maatregelen om de weg weer vrij te maken voor de renners.

De makkelijkste oplossing: meer dranghekken. Dat kost geld, maar dat kun je volgens mij ophalen door toeschouwers om een bijdrage te vragen. Een paar euro per persoon en je kunt kilometers dranghekken neerzetten. En nee, dat is niet vreemd. Bij een voetbalwedstrijd of een popconcert betaal je ook entreegeld.

Maar misschien moeten we voor dit probleem niet naar de wedstrijdorganisatie of de wielerbond kijken. Misschien kunnen we het zélf wel oplossen, als wielerfans. In het kader van het zelfcorrigerend vermogen, zeg maar. Ik hou niet zo van geweld als oplossing, maar voor meerenners maak ik graag een uitzondering. Ik zou het bijvoorbeeld helemaal niet erg vinden als er af en toe iemand in het publiek een voetje uitsteekt als er een meerenner voorbij komt stuiven. Een onbewuste doch welgemikte elleboog à la Jan Wouters op een meerennende kinnebak is ook prima, trouwens.

Nog beter is het als we de meerenners al vóór de koers identificeren. Als je de volgende keer een kerel in een Boratonderbroek bij een wielerkoers ziet: hang hem ondersteboven op in de dichtstbijzijnde boom. Dan bungelt hij, ver van de renners, ergens op de achtergrond in beeld als de renners passeren.

Is ie ook nog op tv geweest.

Iedereen blij.