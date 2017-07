,,Jammer. Het zou mooi zijn geweest als hij wel had gewonnen, want we zijn natuurlijk wel een team met een Duitse licentie. En ook voor het wielrennen in Duitsland zou het goed zijn'', aldus Aike Visbeek, ploegleider van Team Sunweb. ,,Nikias wordt een beetje ondergewaardeerd in Duitsland, waar het om Kittel, Greipel, Degenkolb en Martin draait. Vandaag laat hij zich zien, ver in de derde week van de Tour. Dat zegt wel iets over deze jonge gast. En het is geen schande om te verliezen van Boasson Hagen.''



Met twee ritzeges voor Warren Barguil, twee voor Michael Matthews en de groene trui (Matthews) en bolletjestrui (Barguil) kon Sunweb vandaag voor een keer wel leven met de tweede plaats. ,,Wat we nu in deze Tour meemaken, mogen we natuurlijk niet in 2018 verwachten. Zondag is zeker nog een kans. We zijn als team nog intact met negen man en hebben als een van de weinige teams nog een goede 'trein', min of meer dezelfde als die destijds Marcel Kittel aan veel zeges heeft geholpen'', kijkt Visbeek hoopvol vooruit naar de afsluitende etappe in Parijs. Morgen wacht eerst nog een tijdrit in Marseille.