In een jaar van de goot naar de top

Ik zie haar nog liggen als ik mijn ogen sluit. Het beeld is op mijn netvlies gebrand. Een renster in een oranje shirt, ondersteboven in de goot langs de kant van de weg. Haar concurrenten passeerden, auto’s reden voorbij, een motor scheurde met piepende banden door de bocht.



En zij lag stil.



Eng stil.



Het duurde minuten voordat Annemiek van Vleuten uit de goot krabbelde, en weken voordat ze uit het zwarte gat was geklommen. Dag olympische titel, hallo revalidatie. Ze nam zichzelf kwalijk dat ze die ene bocht niet goed had ingeschat, ze vroeg zich af hoe ze zo stom had kunnen zijn. Wat de mooiste dag van haar carrière had moeten worden, veranderde op het laatste moment in een joekel van een anticlimax.



Laten we wel wezen: de wegwedstrijd op de Spelen van Rio was voor Van Vleuten dé kans van haar leven. Een gouden plak, eeuwige roem, sponsoren op de stoep. Ze had het binnen handbereik, maar één foutje in een klotebocht en het was allemaal om zeep. Verdoemd om tot in de eeuwigheid door mensen te worden aangesproken als Het Meisje Van Die Val. Je zou voor minder verhuizen naar een hutje op de hei in Noord-Lapland, samen met een emmertje voor je tranen.



Maar ondanks de woede en het verdriet kreeg ze het op de een of andere manier voor elkaar om iets positiefs uit die olympische wegwedstrijd te halen. Vertrouwen. Daar, in Rio, ontdekte ze dat ze méér was dan een heel goede wielrenster. Dat ze méér kon dan bergop volgen. Ze zag dat ze de beste rensters van de wereld bergop kon lossen. Toen de medailles werden uitgereikt, was ze met gierende sirenes onderweg naar het ziekenhuis, tóch was het een doorbraak.