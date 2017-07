Jakob Fuglsang stapt uit de Tour na lijdensweg

Ploegleider Visbeek: Was even bang dat Barguil de bocht uitvloog

18:53 Warren Barguil bezorgde Sunweb vandaag een ritzege in de Tour de France. Ploegleider Aike Visbeek sprak van een ,,heel knappe overwinning'' voor de Fransman, die in de Ronde van Romandië bij een val eind april nog een bekkenbreuk had opgelopen.