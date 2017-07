Knaven blij met vier man in top-10: Dat geeft vertrouwen

,,Natuurlijk zijn we heel tevreden'', zei ploegleider Servais Knaven. ,,We wisten dat Geraint een goede tijdrit kan rijden, maar wisten niet waar hij zou staan nadat hij met een blessure uit de Giro was verdwenen.''

Knaven noemde het ,,een beetje een verrassing'' dat de 31-jarige Brit zondag in het geel op weg gaat naar Luik. ,,Hij is dus goed en klaar voor de Tour. Winnen is altijd goed voor de moraal van de ploeg en we putten veel vertrouwen uit het feit dat we hier met vier man bij de eerste tien eindigen. Al wordt het misschien nu de eerste dagen wat lastiger. We zullen wat meer in de wind moeten rijden. Hoewel we dat waarschijnlijk toch wel moeten.''