Koninginnenrit zorgt voor onthoofd restant Tour de France

Van tevoren werd gewaarschuwd voor gevaarlijke weersomstandigheden en afdaling in de negende etappe van de Tour de France. Dat liefst twaalf renners de finish niet (binnen tijd) zouden bereiken.

Door Thomas Sijtsma

Van de 193 overgebleven renners op zondag, gaan dinsdag waarschijnlijk nog 181 van start. Bij die 181 deelnemers is dan ook nog Rafal Majka gerekend die momenteel wordt onderzocht in het ziekenhuis. Zijn verwondingen zien er weinig hoopgevend uit. Woordvoerder bij Bora, Ralph Scherzer, liep al voorzichtig op de zaken vooruit. ,,Ik kan me niet voorstellen dat Majka de Tour verder zal rijden.’’

Met zeven beklimmingen was vooraf al een spectaculaire rit voorspeld. Maar dat de dag zo’n noodlottig verloop zou krijgen, had niemand bevroed.

De eerste uitvallers werden al na amper zeven kilometer in de ambulance weggevoerd. Robert Gesink (Lotto-Jumbo) en Manuele Mori (UAE) werden door, waarschijnlijk, een renner van Direct Energie tegen het asfalt geworpen en konden onmogelijk hun benen weer laten draaien op de pedalen. Beiden werden niet veel later onderzocht in het ziekenhuis van Oyonnax.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Gesink

Twee uur later vertelde de persmanager van Lotto-Jumbo, Ard Bierens, het kleine plukje toegestroomde journalisten dat Gesink een stabiele breuk in zijn ruggenwervel heeft en de komende 24 uur nog in het ziekenhuis blijft. Bierens: ,,Gesink voelde na zijn val dat het niet goed zat, maar een breuk had hij niet verwacht.’’

Later in de koers moesten twee renners uit de top-5 van het klassement opgeven. Geraint Thomas (Sky) brak zijn sleutelbeen. Richie Porte heeft een gebroken sleutelbeen en heup. In de levensgevaarlijke afdaling van Mont du Chat kwam hij op verschrikkelijke wijze ten val. Het toegesnelde medisch personeel probeerde hem zo snel als mogelijk te stabiliseren.

Volledig scherm © Cor Vos

Van Emden

Naast het uitvallen van Porte en Thomas haalde ook Jos van Emden de finish niet. De tijdritspecialist gaf aan dat zijn lichaam totaal leeg en uitgeput was.

Naast deze vijf Tourverlaters zag Marc Madiot, ploegleider van FDJ, de tijdslimiet vier van zijn rijders fataal worden. Frans kampioen Arnaud Démare kwam te laat. Mickaël Delage kwam te laat. Ignatas Konovalovas kwam te laat en ook Jacopo Guanieri kwam te laat. Als de ASO geen hand over het hart strijkt, is het voor dit viertal ook bijltjesdag.

Deze vier renners waren in gezelschap van Juraj Sagan, die gisteren al brakend de finish ternauwernood bereikte, Mark Renshaw en Matteo Trentin. Ook zij spelden dinsdag geen rugnummer op hun koersshirt.

Het is voor het eerst sinds 1998 dat twaalf renners niet binnen de tijd de finishstreep haalden. In de destijds verreden Pyreneeënrit tussen Pau en Bagnères-de-Luchon kon de organisatie door zeventien namen een streep zetten.