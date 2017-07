Laatste kilometers etappe 14

Froome herovert geel: Hoorde dat Aru achter lag

20:15 In de laatste 500 meter op weg naar de finish in Rodez kreeg Chris Froome door dat de gele trui binnen bereik was, vertelde hij kort na afloop. ,,Over de radio hoorde ik Michal Kwiatkowski schreeuwen: ‘Gaan Froomey, gaan. Er vallen hier overal gaten.’ Ik werd aangespoord om vol door te rijden tot de streep. Mooi dat het gelukt is.”