Tête de la course Maurits Lammertink: Morgen ga ik weer

Daarop probeerde Lammertink het nog solo, met nog vier kilometer te gaan. ,,Je kunt eigenlijk beter alleen rijden, want dan geef je alles. In een groepje rijd je toch op 98 procent en spaar je iets. Later zag ik in de herhaling dat Sky op kop van het peloton ging rijden, dat was gunstig voor mij. Die ploeg had er geen belang bij om mij terug te halen. Als ze in het peloton dan net iets langer wat langzamer rijden, dan heb je wat meer kans. Soms moet je dan ook net even wat geluk hebben. In mijn oortje werd geroepen dat het gat vijftien seconden was en dat er een afdaling aan zat te komen. Helaas was ik toen al teruggepakt’’, aldus Lammertink, die als 96ste op bijna drie minuten van ritwinnaar Matthews binnenkwam.



,,Helaas is het niet gelukt, maar ik blijf het proberen. Dat ik even op kop reed in de Tour is misschien wel leuk, maar ik heb er uiteindelijk niets aan. Morgen ga ik opnieuw in de aanval.’’