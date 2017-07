Landa niet blij met knechtenrol voor Froome: Dit wil ik nooit meer

Het was toch wel een gespreksonderwerp de voorbije Tour: was Mikel Landa sterker dan zijn kopman Chris Froome of niet? De Spanjaard liet zich tijdens de Tour nooit uit in de media, maar nu de Tour erop zit lijkt hij toch niet helemaal tevreden met de gang van zaken binnen Team Sky.

De wielerwereld was verbaasd na de twaalfde etappe met aankomst in Peyragudes: Fabio Aru reed zowaar Chris Froome uit het geel. De Keniaanse Brit kon niet volgen op de steile slotklim en werd voorbijgesneld door zijn knecht Mikel Landa, die na kilometers op kop te sleuren toch meer punch in de benen had dan zijn kopman.

Het scenario was haast identiek aan dat van 2012, toen Froome bergop sterker leek dan zijn kopman Bradley Wiggins.

,,Ik heb me volledig opgeofferd voor het team, zonder daar iets voor terug te krijgen," zegt Landa in de Spaanse krant El País. ,,Ik doe altijd mijn best voor mijn kopmannen, maar soms wil je daar iets voor terug krijgen. In de rit naar de Izoard had ik rustig in het wiel kunnen blijven zitten, maar ik moest blijven sleuren van Froome. Daarna vroeg hij me om trager te rijden.'' Uiteindelijk verloor Landa in de achttiende etappe naar de Izoard twaalf seconden nadat hij Uran en Bardet moest terughalen.

,,Ik was echt kwaad na die aankomst. Ik had me opgeofferd en de ploeg deed er geen enkel voordeel mee. Dat kwetste me. Ik moest mijn podiumambities opbergen terwijl de gele trui niet in gevaar was.''

Dichter bij een podium dan Mikel Landa kun je niet komen. De Spanjaard kwam slechts een seconde te kort om naast zijn kopman te kunnen staan. Hij benadrukte wel dat hij geen problemen heeft met Froome. ,,Dave Brailsford ging goed met de situatie om. Chris en ik moesten blijven communiceren zodat we niet op slechte vet met elkaar zouden komen te staan.''

Frustrerend

,,Ik wil nooit meer in deze situatie terecht komen," vervolgde Landa. ,,Ik zat al een keer in een soortgelijke situatie bij Astana. Dat was een Italiaans blok waar zij ook de kopmannen waren. Bij Sky rijd ik in een Brits team met een Britse kopman. Ik neem het dus mee als ik naar een andere ploeg ga.'' Daarmee doelde Landa op zijn voorkeur naar een Spaanse ploeg. ,,Het is frustrerend om knecht te spelen. Ik wil niet herinnerd worden als de renner met goede benen die de Tour niet kon winnen.''

Volledig scherm Chris Froome en Mikel Landa. © Getty Images