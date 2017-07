Lefevre: Matthews zweeft, maar wij hebben nog altijd het groen

De manager van de Belgische wielerploeg zag Sunweb-kopman Michael Matthews van Le Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère de volle buit pakken, eerst in de tussensprint en daarna met de ritzege. Zijn topsprinter Marcel Kittel, deze Tour al goed voor vijf overwinningen, werd gelost op de eerste beklimming van de dag en kwam uiteindelijk op meer dan een kwartier achterstand binnen. Het verschil tussen de twee is nu nog slechts 29 punten. ,,Wij panikeren niet”, meent Lefevre. ,,De komende dagen worden lastig voor ons, maar de sprint in Parijs met vijftig punten voor de winnaar gaat beslissend zijn.”

Volgens Lefevre is Matthews lastig te bestrijden. ,,Hij zweeft. Is een van de beste renners in het peloton op dit moment. Er is weinig tegen te doen, maar we leggen ons er niet bij neer.” Na twee bergetappes in de Alpen volgt er vrijdag mogelijk een kans op een massasprint. Maar Lefevre overweegt zijn ploeg niet op kop te zetten om Kittel een kans op een zesde zege te bezorgen. ,,Als er een grote groep van meer dan twintig renners wegrijdt en Matthews zit er niet bij, dan laten we het misschien lopen. Dan zijn de punten weg en mag Kittel het in Parijs laten zien.”