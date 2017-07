Majka verlaat de Tour: 'Ik kan amper adem halen'

De 27-jarige Pool, die in 2014 en 2016 het bergklassement in de Tour won en al drie etappezeges boekte in de Franse wielerronde, viel in de afdaling van de Col de la Binche. Majka stapte wel weer op zijn fiets, in tegenstelling tot Geraint Thomas die over hem heen was gevallen. De nummer twee van het klassement moest met een sleutelbeenbreuk opgeven. Majka, als nummer tien van de stand begonnen aan de rit, bereikte zwaargehavend de finish in Chambéry. In het ziekenhuis bleek dat hij geen botbreuken had opgelopen.