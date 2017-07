Matthews in de wolken met tweede ritzege

,,Ongelooflijk, waarschijnlijk begin ik het morgen pas echt te beseffen.''Matthews, zaterdag al winnaar van de veertiende etappe in Rodez, wilde dinsdag eigenlijk op avontuur met een kopgroepje. ,,We probeerden het op de eerste klim, maar Quick-Step liet me niet gaan. Toen we hoorden dat Marcel Kittel was gelost, zijn we volle bak gaan rijden'', vertelde de Australiër. De negen renners van Sunweb zetten de drager van de groene trui op grote achterstand. Matthews kon zijn achterstand op Kittel in het puntenklassement daardoor terugbrengen tot 29 punten.