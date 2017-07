Matthews zeker van groene trui

De Kort heeft niets dan lof voor 'wereldtopper' Mollema

19:00 Bauke Mollema zat vandaag, na zijn fraaie etappezege in de vijftiende rit in de Tour van zondag, weer mee in de ontsnapping. De renner van Trek-Segafredo probeerde weg te rijden, maar slaagde daar niet in. Toen de kopgroep van twintig man in tweeën brak, miste hij de slag.