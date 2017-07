Meintjes: Het doel blijft top-10

Louis Meintjes eindigde vandaag in de dertiende etappe in de Tour de France als twaalfde. De Zuid-Afrikaan klimt daarmee een plaats in het algemeen klassement, maar durft nog niet richting de top-5 te kijken. ,,Er staan nog meer dan vijf goede renners boven me.''