Mollema krijgt schouderklopje van Contador

Tot succes leidde dat ditmaal niet. Mollema, zondag ritwinnaar, probeerde in de slotkilometers op de Izoard nog wel even zijn kopman te gangmaken, maar de beste jaren van Contador zijn duidelijk voorbij.



,,Alberto is een groot renner, het is mooi om met hem samen te rijden'', zei Mollema na een rit waarin hij al vroeg deel uitmaakte van een vluchtgroep van zo'n vijftig renners. Op de slotklim waren het echter de klassementsrenners die voor de dagzege gingen. ,,Alberto sloot bij me aan, ik heb nog even tempo voor hem proberen te maken, maar het lukte hem niet de sprong naar de kop te maken. Ik heb geknokt. Ik voelde me goed, maar had geen superbenen.''