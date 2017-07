Mollema opnieuw mee met kopgroep: 'Was niet echt het plan'

,,Het was op zich een goede groep, maar er zaten wel veel snelle mannen bij. Dan weet je dat het op zo'n aankomst lastig wordt. Ik heb wel een paar keer wat geprobeerd, maar het waren vlakke banen en brede wegen in de finale. Uit het niets brak het ineens en reden er een man of tien weg. Toen was het helemaal voorbij.''



Mollema, zondag winnaar van de vijftiende etappe, miste vandaag echter de definitieve slag. ,,Achteraf heb ik dus eigenlijk voor niets de hele dag in de ontsnapping gezeten. Maar het was op zich wel leuk, zo'n hele week voor de ontsnappingen gaan. Een mooie ervaring om een keer de Tour zo te rijden'', zei Mollema, die dit jaar geen kopman was, maar als 'meesterknecht' van Alberto Contador fungeerde. Toen de Spanjaard zijn ambities voor het klassement had zien vervliegen, mocht de Nederlander voor zijn eigen kansen rijden.