Mollema: vandaag was voor de grote mannen

,,Het mocht helaas niet zo zijn. Het eerste uur is er gigantisch hard gereden om voorop te komen en dat lukte in eerste instantie ook wel. Alleen kregen we nooit voldoende voorsprong'', keek Mollema terug op zijn pogingen vroeg in de rit.

,,Ik geloof dat we met 30 seconden voorsprong aan de eerste beklimming begonnen. Dat was natuurlijk veel te weinig om die eerste klim te overleven. Je hoopt dat je van het peloton, of de groep met de gele trui een minuut of vijf krijgt, maar met zo'n korte rit als vandaag valt dat ook weer niet te verwachten. Je bent gewoon in handen van het peloton. De groep waarmee ik weg kwam, was best aardig van samenstelling. Alleen misschien net wat te weinig klimmers.''