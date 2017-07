'Niet de Tour gereden die ik wilde'

,,Als je kijkt naar overwinningen, is dit één van mijn slechtste rondes'', aldus Contador, die met nog drie ritten te gaan tiende staat in het klassement, tegen Cyclingnews. ,,Maar qua voldoening is het niet één van de slechtste.'' De kans is groot dat Contador bezig is aan zijn laatste Tour de France. ,,Het is duidelijk niet de Tour geworden waar ik op gehoopt had'', gaat de zevenvoudig grote rondewinnaar verder.